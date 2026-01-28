A grande richiesta torna lo spettacolo teatrale Morto un morto se ne fa un altro

Torna a Pescara lo spettacolo teatrale “Morto un morto se ne fa un altro”. Dopo il successo del 14 dicembre 2025, la compagnia “Velocità5” del centro teatro studi di Pescara mette in scena di nuovo lo spettacolo, questa volta a grande richiesta del pubblico.

Dopo la rappresentazione messa in scena lo scorso 14 dicembre 2025, torna a grande richiesta la replica dello spettacolo teatrale “Morto un morto se ne fa un altro” della compagnia “Velocità5” del centro teatro studi di Pescara. Testo e regia di Pietrunti Daniela. Lo show, che aveva ottenuto consensi entusiasti da pubblico e critica, torna il prossimo 1° febbraio 2026, alle ore 18.30, al teatro comunale di Città Sant’Angelo. Considerato il precedente sold out, e la capienza limitata di posti a sedere, si consiglia al pubblico di arrivare in teatro con il dovuto anticipo rispetto all’orario di inizio delle 18.🔗 Leggi su Ilpescara.it

