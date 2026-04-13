Dolce&Gabbana Stefano Cantino è il nuovo co-Ceo della maison

Il 13 aprile 2026, a Milano, è stata annunciata ufficialmente la nomina di Stefano Cantino come nuovo co-CEO della maison Dolce&Gabbana. Cantino si unirà a Alfonso Dolce, che ricopre il ruolo di presidente e amministratore delegato del gruppo, per condividere la guida dell’azienda. La notizia era già circolata nelle settimane precedenti, ma ora la nomina è stata confermata attraverso comunicati ufficiali.

Milano, 13 aprile 2026 - Era attesa ma ora è ufficiale: Stefano Cantino è il nuovo co-Ceo della maison Dolce&Gabbana, al fianco di Alfonso Dolce, presidente e amministratore delegato del gruppo. https:www.quotidiano.neteconomiastefano-gabbana-presidenza-fjqyrhng Nomina ufficiale. Lo annuncia in una nota il gruppo, confermando le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, dopo la notizia delle dimissioni dalla presidenza di Stefano Gabbana. ALFONSO DOLCE CEO DI DOLCE E GABBANA "L'arrivo di Stefano Cantino - si legge nella nota della maison - fa seguito al percorso di crescita di Dolce&Gabbana orientato all'evoluzione del modello organizzativo da brand fashion ad azienda di lifestyle".🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dolce&Gabbana, Stefano Cantino è il nuovo co-Ceo della maison Leggi anche: Stefano Gabbana si è dimesso dalla presidenza di Dolce & Gabbana. Per rafforzare il management spunta il nome di Stefano Cantino, ex ceo di Gucci Stefano Gabbana non è più presidente di Dolce & Gabbana, terremoto nella Maison dopo il trasferimento a DubaiTerremoto in casa Dolce & Gabbana: Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza della Maison, da lui stesso fondata con l’ex compagno Domenico Dolce.