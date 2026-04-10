Stefano Gabbana ha lasciato la carica di presidente di Dolce & Gabbana già a dicembre. La decisione è stata comunicata poche settimane fa, generando attenzione nel settore della moda. La maison non ha ancora annunciato ufficialmente i motivi di questa scelta. La notizia ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e ha segnato un cambiamento rilevante nella gestione dell’azienda. La società, intanto, ha continuato le sue attività senza ulteriori comunicazioni pubbliche.

Terremoto in casa Dolce & Gabbana: Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza della Maison, da lui stesso fondata con l’ex compagno Domenico Dolce. La decisione di dimettersi non è stata presa nelle ultime ore, ma è stata formalizzata a dicembre 2025. La notizia, però, è trapelata solamente nella tarda serata di giovedì 9 aprile, facendo in fretta il giro del mondo. Dolce & Gabbana: il fondatore Stefano ha lasciato la presidenza L'ultima apparizione in pubblico di Stefano Gabbana e Domenico Dolce Il trasferimento a Dubai La situazione finanziaria della Maison Dolce & Gabbana: il fondatore Stefano ha lasciato la presidenza Le dimissioni di Stefano Gabbana, arrivate circa 4 mesi fa, sono state rese note dall’agenzia di stampa internazionale Bloomberg. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Stefano Gabbana non è più presidente di Dolce & Gabbana, terremoto nella Maison dopo il trasferimento a Dubai

Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana: Alfonso Dolce al verticeStefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase...

Temi più discussi: Stefano Gabbana lascia il ruolo di chairman di Dolce&Gabbana; Stefano Gabbana non è più presidente di Dolce & Gabbana, terremoto nella Maison dopo il trasferimento a Dubai; Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce&Gabbana; Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana (e valuta il futuro della sua quota del 40%).

Stefano Gabbana non è più presidente di Dolce & Gabbana, terremoto nella Maison dopo il trasferimento a DubaiDolce & Gabbana, Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza della Maison già lo scorso dicembre: chi lo ha sostituito ... virgilio.it

Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana, al suo posto Alfonso DolceLa notizia è trapelata solo ora ma risalirebbe addirittura a dicembre: Stefano Gabbana non è più il presidente della Maison ... fanpage.it

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la Repubblica. . Stefano Gabbana ha rassegnato le dimissioni da chairman di Dolce&Gabbana, il marchio fondato nel 1985 con Domenico Dolce, e sta considerando opzioni di cessione per la sua quota societaria. La notizia, data da Bloomberg, pare aver colt - facebook.com facebook