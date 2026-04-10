Stefano Gabbana si è dimesso dalla presidenza di Dolce & Gabbana Per rafforzare il management spunta il nome di Stefano Cantino ex ceo di Gucci

Stefano Gabbana ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza di Dolce & Gabbana. Al suo posto, si valuta l’ingresso di Stefano Cantino, ex amministratore delegato di un’altra importante casa di moda. La notizia ha suscitato attenzione nel settore, mentre l’azienda non ha ancora comunicato dettagli sui motivi di questa decisione né sui piani futuri. La modifica alla guida avviene in un momento di cambiamenti all’interno del gruppo.

Scossone nel mondo della moda. Stefano Gabbana si è dimesso dalla carica di presidenza di Dolce & Gabbana. Lo riporta Bloomberg, spiegando che lo stilista sta valutando diverse opzioni per la sua quota di partecipazione nella casa di moda. Gabbana, 63 anni, fondatore della maison con l’allora socio Domenico Dolce, si è dimesso a dicembre, ma le sue dimissioni non erano state note in precedenza. Alfonso Dolce, fratello di Domenico e attuale Ceo, ha assunto la presidenza nel mese di gennaio. È di un paio di settimane fa la notizia, riportata sempre da Bloomberg, che la casa di moda italiana ha avviato nuovi colloqui con le banche a causa del rallentamento del lusso – complici anche le tensioni geopolitiche – che ha eroso i margini di numerose case di moda italiane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana: Alfonso Dolce al verticeStefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana, assunta da Alfonso Dolce, e valuta il futuro della sua quota del 40%, aprendo una fase...

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Stefano Gabbana non è più presidente di Dolce & Gabbana, terremoto nella Maison dopo il trasferimento a DubaiDolce & Gabbana, Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza della Maison già lo scorso dicembre: chi lo ha sostituito ... virgilio.it

Dolce&Gabbana, Stefano lascia la presidenzaBOLOGNA – Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce&Gabbana, il colosso della moda da lui fondata insieme a Domenico Dolce nel 1985: l’incarico è stato rilevato da Alfonso Dolce, fratello di Domen ... dire.it

Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza di Dolce & Gabbana a dicembre 2025. La notizia non era mai trapelata fino a pochi minuti fa quando l’ha rivelata in esclusiva l’agenzia di stampa internazionale Bloomberg. Al posto di Gabbana, da gennaio, siede A - facebook.com facebook

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