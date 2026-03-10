Senza dimora all’Eur apre ufficialmente il centro di accoglienza finanziato dal Pnrr

Un nuovo centro di accoglienza per senza dimora e famiglie vulnerabili del IX municipio è stato ufficialmente inaugurato il 9 marzo all’Eur, dopo essere stato attivo dal mese di gennaio. Il servizio, finanziato dal Pnrr, offre un punto di riferimento per chi si trova in condizione di vulnerabilità nella zona. La struttura rappresenta un intervento diretto per supportare le persone in difficoltà.

Dopo tre anni di polemiche, vertenze, ricorsi e commissioni al vetriolo, aprono stazione di posta e "housing first" per senza dimora e persone con fragilità nel quartiere della Ferratella RomaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Via all'accoglienza dei senza dimora all'Eur. E il Comune "zittisce" i contrari Roma sud, la Croce Rossa ha una nuova sede. Assegnata una porzione di via Comisso Immobile via Comisso, in attesa dei senza dimora gli spazi sono stati assegnati. Ci saranno anche le arti marziali "Hai una sigaretta?" poi l'aggressione. Invalido derubato e lasciato a terra Trova una cassetta del '68 con le "voci dei nonni" registrate. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

A Roma, nel quartiere San Lorenzo, apre l’accoglienza notturna per 40 senza fissa dimora(Adnkronos) – Garantire un servizio di accoglienza notturna a favore di persone senza fissa dimora.

Firenze, emergenza freddo: al centro Misuri accoglienza per senza dimora con animali da compagniaFFIRENZE – Le temperature rigide dell’ultimo periodo hanno fatto scattare anche a Firenze il piano per l’emergenza freddo.

Tutto quello che riguarda Senza dimora all'Eur apre ufficialmente...

Discussioni sull' argomento Accampamenti e bivacchi tra i padiglioni dell'Umberto I, scatta il blitz: 18 senza dimora identificati; Trattori a Roma, scatta l'invasione: 25 mezzi sul Raccordo e verso l'Eur. Ecco il percorso.

Via all'accoglienza dei senza dimora all'Eur. E il Comune zittisce i contrariHa preso il via nelle scorse settimane il progetto stazione di posta alla Ferratella, quartiere del quadrante Eur, in via Comisso 23. Un servizio di carattere socio-assistenziale dedicato ai senza ... romatoday.it

Altri 20 migranti senza dimora all'Aquila, 'serve dormitorio'È tornato a quota 20 il numero dei migranti senza dimora in transito da alcune settimane all'Aquila per la richiesta di asilo. Il gruppo di persone provenienti da Pakistan e Afghanistan è cresciuto ... ansa.it

L’aggressione è avvenuta sabato pomeriggio nell’area giochi vicino al laghetto dell’Eur a Roma. La vittima ha sporto denuncia presso i carabinieri - facebook.com facebook

Eur, «picchiato al parco dal papà di un bambino. E la mamma gridava: "Butto tua figlia nel laghetto"» x.com