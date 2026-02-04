Bonefro avvia il cantiere del nuovo asilo nido finanziato dal Pnrr

Alle 9 di stamattina, a Bonefro, è iniziato ufficialmente il cantiere per il nuovo asilo nido finanziato dal Pnrr. Il primo martello ha colpito il muro che da oltre vent’anni ospitava le strutture provvisorie, segnando un passo importante per il futuro dei bambini del paese. La giornata è iniziata con il sole e il paese si è riempito di operai e cittadini curiosi, tutti pronti a vedere il progetto che cambierà il volto di Bonefro.

A Bonefro, nel cuore dell'Molise, è partito il primo martello. Alle 9 del mattino, con il sole che già scaldava i tetti di pietra del paese, i cantieri hanno aperto i battenti non per una semplice ristrutturazione, ma per un'opera simbolica: la demolizione delle ultime strutture provvisorie che da oltre vent'anni ospitavano l'asilo nido della città. È l'inizio ufficiale del nuovo asilo nido finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, un progetto che non riguarda solo l'edilizia, ma la memoria collettiva di un intero territorio. Il cantiere, situato nel centro storico, proprio dove un tempo sorgeva la scuola elementare, è stato ufficialmente avviato il 3 febbraio 2026, con la presenza del sindaco Nicola Giovanni Montagano, che ha guidato la cerimonia con un tono tra la commozione e la determinazione.

