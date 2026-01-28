Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno deciso di non mettere più in vendita la loro villa di Beverly Hills. Le due star hanno infatti ritirato l’annuncio e continueranno a vivere nella casa condivisa, almeno fino al divorzio previsto nel 2024. La decisione sorprende chi aveva puntato sulla proprietà come prossima occasione di mercato.

Le due star hanno deciso di non vendere la loro dimora condivisa durante il loro periodo da marito e moglie fino al divorzio nel 2024. Ben Affleck e Jennifer Lopez, ormai da tempo ex coniugi, stanno faticando molto a vendere la loro ex villa condivisa durante il loro matrimonio. Prima di finalizzare il divorzio lo scorso gennaio, Affleck e Lopez avevano messo in vendita l'abitazione. Ora il dietrofront. La loro villa di Beverly Hills è stata ritirata dal mercato dopo aver avuto problemi a venderla. La casa, di oltre 3.000 metri quadrati, con 12 camere da letto e 24 bagni era stata originariamente messa in vendita nel luglio 2024. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Jennifer Lopez e Ben Affleck ritirano dal mercato la villa di Beverly Hills

Approfondimenti su Jennifer Lopez e Ben Affleck

Jennifer Lopez è un’icona di stile nota per il suo approccio elegante e sofisticato.

Jennifer Lopez torna al centro dell’attenzione con una decisione sorprendente: avrebbe cancellato il tatuaggio dedicato a Ben Affleck.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

#JLo & #benaffleck Pull $68M Beverly Hills Mansion OFF Market! Why Now #realestate #hollywood

Ultime notizie su Jennifer Lopez e Ben Affleck

Argomenti discussi: La casa coniugale da 61 milioni di dollari di Jennifer Lopez e Ben Affleck è stata ritirata ANCORA dal mercato dopo una lotta durata un anno per venderla; Viene svelato il motivo del divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck; La dieta di Jennifer Lopez: cosa mangiare per avere il fisico di JLO; Ben Affleck e Jennifer Lopez ritirano dal mercato la villa coniugale di Beverly Hills.

Jennifer Lopez e Ben Affleck ritirano dal mercato la villa di Beverly HillsLe due star hanno deciso di non vendere la loro dimora condivisa durante il loro periodo da marito e moglie fino al divorzio nel 2024. movieplayer.it

Jennifer Lopez e Ben Affleck, divorzio annullato? Sono ancora molto legatiJennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo vicini. La popstar e l’attore, come i protagonisti di un’appassionante telenovela, continuano a regalare un colpo di scena dietro l’altro. Prima il ritorno di ... dilei.it

Ma quanto é bella Jennifer Lopez - facebook.com facebook