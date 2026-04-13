Ditonellapiaga vince contro Miss Italia respinto il ricorso | Non ho leso la dignità di nessuno

Il tribunale di Roma ha respinto il ricorso presentato dal concorso di bellezza contro l’uso del titolo “Miss Italia” da parte dell’artista. La cantante aveva annunciato che il suo nuovo album avrebbe portato questo nome, e la decisione legale conferma che non ci sono state violazioni o lesioni alla dignità di terzi. La vicenda si è conclusa con questa pronuncia giudiziaria, lasciando invariato il titolo scelto dall’artista.

Il nuovo album di Ditonellapiaga si chiamerà Miss Italia, ormai è ufficiale. Il ricorso fatto dal concorso di bellezza infatti è stato respinto dal tribunale di Roma. Lo scontro fra Ditonellapiaga e Patrizia Mirigliani per Miss Italia. Durante il Festival di Sanremo 2026, aveva fatto discutere la scelta di Ditonellapiaga di intitolare il suo prossimo album Miss Italia. Il disco prende il nome dall’omonima canzone che era stata vista da Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, come una critica al concorso di bellezza. “Il brano, che poi dà il titolo effettivamente al disco, – aveva spiegato la cantante in quell’occasione – parla del mio rapporto con i canoni e con l’idea di essere sempre sorridenti e smaglianti e il mio non sentirmi una vincente fondamentalmente.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ditonellapiaga vince contro Miss Italia, respinto il ricorso: “Non ho leso la dignità di nessuno” Miss Italia, Ditonellapiaga vince la causa: ricorso rigettatoSembra che l’iter legale sul titolo del nuovo album di Ditonellapiaga sia arrivato ad una conclusione: il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso... L’album di Ditonellapiaga si può chiamare Miss Italia: il Tribunale ha respinto la richiesta di Patrizia MiriglianiIl Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso relativo all’utilizzo del titolo “Miss Italia”, confermando che il nuovo album di Ditonellapiaga potrà...