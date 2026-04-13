L'album di Ditonellapiaga si può chiamare Miss Italia | il Tribunale ha respinto la richiesta di Patrizia Mirigliani

Il Tribunale di Roma ha deciso di respingere il ricorso presentato da Patrizia Mirigliani riguardo all’utilizzo del nome “Miss Italia” per un album musicale. La decisione permette all’artista di mantenere il titolo senza modifiche. La richiesta di revoca del nome era stata avanzata in precedenza, ma il tribunale ha stabilito che non ci sono motivi validi per modificare l’uso del termine.

Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso relativo all’utilizzo del titolo “Miss Italia”, confermando che il nuovo album di Ditonellapiaga potrà mantenere la sua denominazione originale. Il Tribunale ha respinto la richiesta di Patrizia Mirigliani.🔗 Leggi su Fanpage.it Ditonellapiaga sfida Patrizia Mirigliani: caos sul nome Miss Italia!Patrizia Mirigliani avvia azioni legali contro Ditonellapiaga per l’uso del nome Miss Italia nel nuovo album. Sanremo, Patrizia Mirigliani: “Caso Ditonellapiaga tocca marchio Miss Italia e rischia stereotipi”(Adnkronos) – "Miss Italia è un marchio e quando si ha a che fare con un marchio storico, noto, commerciale come Miss Italia, ci si dovrebbe chiedere...