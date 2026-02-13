Martedì, i Vigili del fuoco e i tecnici della Città Metropolitana di Napoli effettueranno un sopralluogo al Liceo Alberti, dopo la chiusura improvvisa causata da problemi strutturali. La decisione di bloccare le lezioni ha portato a un aumento di studenti che cercano alternative, con il numero di presenze che potrebbe salire fino a 500, rispetto alle 240 attuali.

Tempo di lettura: 2 minuti Aumentare fino a 500 le presenze al Liceo Alberti, a fronte delle 240 attuali. È l’ipotesi della Città Metropolitana di Napoli, per attenuare l’emergenza nel plesso di via Pigna, alle prese col distacco della scala antincendio (causa perdita idrica). Il danno ha determinato, di fatto, lo stop alle lezioni da quasi tre settimane. Al momento, appena un quarto dei circa mille studenti può frequentare la scuola. E comunque solo due volte a settimana, per tre ore. Un grosso problema. Ma raddoppiare le presenze è una possibilità, secondo la Città Metropolitana, proprietaria dell’immobile. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Caos chiusura Liceo Alberti: martedì sopralluogo di Vigili del fuoco e tecnici Città Metropolitana Napoli

Gli studenti e i genitori del Liceo Alberti sono nel caos dopo la sospensione della didattica in presenza.

Al Liceo Alberti di Vomero, i vigili del fuoco sono intervenuti dopo che una scala di sicurezza si è staccata, creando un rischio per gli studenti e il personale.

