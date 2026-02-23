Diretta gol Serie A LIVE | Fiorentina Pisa decide il gol di Kean

Kean ha segnato il gol decisivo nella sfida tra Fiorentina e Pisa, causato da una respinta della difesa pisana. La rete è arrivata al 78° minuto, sbloccando il risultato e portando i toscani in vantaggio. La partita si è infiammata negli ultimi minuti, con occasioni da entrambe le parti. I tifosi hanno assistito a un match combattuto fino alla fine, che ha tenuto tutti con il fiato sospeso.

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Fiorentina Pisa, decide il gol di Kean

