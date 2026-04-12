Fiorentina | Kean e Solomon in panchina contro la Lazio Fuori anche Gosens Forse titolare il ventenne Balbo

Per la partita di domani sera contro la Lazio, la Fiorentina ha deciso di far partire in panchina Moise Kean e Solomon. Anche Gosens non sarà in campo tra i titolari. Potrebbe invece scendere in campo dal primo minuto il giovane attaccante, ventenne, Balbo. La squadra si prepara alla gara con alcune assenze importanti e con un possibile cambio in attacco.

Recuperato da una lesione al retto femorale della coscia destra Manor Solomon, ma sarà confermato esterno offensivo Harrison, con Piccoli punta centrale. Da non escludere che venga concesso un turno di riposo a Gosens: la maglia da titolare andrebbe al classe 2006 Balbo. Sarà anche, domani sera, una Fiorentina priva degli squalificati Albert Gudmundsson e Nicolò Fagioli quella che domani sera ospiterà la Lazio al Franchi. Al posto del fantasista islandese ci sarà Fazzini, mentre Mandragora sostituirà l’ex Juve in una linea mediana che vedrà centralmente anche Ndour e Brescianini, quest’ultimo assente giovedì scorso in Conference League contro il Crystal Palace perché fuori dalla lista Uefa, così come Rugani.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: Kean e Solomon in panchina contro la Lazio. Fuori anche Gosens. Forse titolare il ventenne Balbo Fiorentina: i convocati per la partita col Rakow. Ci sono Kean e Gosens. Manca ancora SolomonFIRENZE – Non c’è ancora, Manor Solomon, fra i convocati di Paolo Vanoli per la trasferta in Polonia, in vista della partita di ritorno, domani 19... Fiorentina: Christensen in porta contro il Rakow. Kean a riposo in vista della Cremonese. Anche Solomon in ripresaFIRENZE – Oliver Christensen difenderà la porta della Fiorentina nella partita di giovedì 12 marzo 2026, alle 21, contro il Rakow, gara di andata...