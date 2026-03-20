I Cesaroni tornano in TV su Canale 5 e Mediaset Infinity, con Claudio Amendola che si occupa della regia. La serie riprende le vicende di Giulio, Marco e Mimmo, portando nuovamente sullo schermo i personaggi che sono stati protagonisti di molte stagioni. La produzione coinvolge nuovamente i protagonisti storici, offrendo ai fan un ritorno alle atmosfere di sempre.

I Cesaroni: torna l'amata serie su Canale 5 e Mediaset Infinity. Claudio Amendola alla regia per raccontare le nuove vite di Giulio, Marco e Mimmo. I Cesaroni stanno per tornare a riempire i pomeriggi e le serate degli italiani con un capitolo inedito intitolato "Il ritorno". La storica serie TV, che ha segnato un'epoca della fiction Mediaset, si appresta a sbarcare prossimamente su Canale 5, ma sarà disponibile anche per la visione in streaming. La grande novità di questa stagione è il doppio ruolo di Claudio Amendola: l'attore romano, infatti, non si limiterà a interpretare l'indimenticabile Giulio, ma firmerà anche la regia dei nuovi episodi, portando la sua visione personale dietro la macchina da presa. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - I Cesaroni: Claudio Amendola raddoppia e riporta il mito su Canale 5 e Mediaset Infinity

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Film gia visto, di livello televisivo. Affossato del tutto dalla presenza i Claudio Amendola. (Sempre un mistero come faccia l'attore , nonostante sia figlio e pronipote di ecc.. ecc.) - facebook.com facebook