Ruffini torna a sorprendere il pubblico con il suo show al Summer. Questa volta, il 25 luglio in piazza, porta “Din Don Down”, uno spettacolo che mescola comicità, musica e riflessione. L’evento sta attirando molte persone, curiosi di vedere un mix nuovo e coinvolgente, che sta conquistando anche chi cerca un po’ di spensieratezza.

L’ingrediente che mancava è arrivato, un mix speciale che unisce teatro, musica e riflessione e che sta spopolando. Sabato 25 luglio, il festival ospiterà in piazza Napoleone “ Din Don Down – Alla ricerca di (D)io “, con Paolo Ruffini e la Compagnia Mayor von Frinzius, una delle realtà teatrali più vive e rivoluzionarie del panorama contemporaneo. Accolto con entusiasmo fin dal debutto, “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io“ ha registrato un successo immediato di pubblico: tutte le prime date sono andate sold out in pochissimi giorni, confermandolo come uno degli eventi teatrali più rilevanti della stagione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ruffini al Summer. Show non solo comico con “Din Don Down“ il 25 luglio in piazza

