Ray-Ban AI di nuova generazione | novità design e connettività avanzata

Una nuova generazione di occhiali Ray-Ban con tecnologia AI è stata recentemente segnalata tramite documenti depositati presso la FCC, l’autorità regolatoria statunitense. I documenti indicano dispositivi già classificati come unità di produzione, suggerendo che lo sviluppo del prodotto sia in una fase avanzata. La notizia si aggiunge alle voci di un potenziale lancio imminente di modelli con funzionalità di connettività e design innovativi.

La nuova generazione di Ray-Ban AI potrebbe essere più vicina di quanto molti immaginassero. Recenti documenti depositati presso la FCC, l’ente regolatore statunitense, indicano dispositivi già classificati come unità di produzione, un segnale chiaro che il progetto è ben oltre la fase di prototipo. Il precedente delle seconde generazioni degli occhiali Ray-Ban, presentati poche settimane dopo l’approvazione FCC, suggerisce che anche questa volta la commercializzazione potrebbe arrivare rapidamente. Tra i dettagli emersi, i nomi dei nuovi modelli catturano subito l’attenzione: Ray-Ban Meta Scriber e Ray-Ban Meta Blazer. Quest’ultimo dovrebbe arrivare in due taglie, standard e large, un chiaro segnale che Meta vuole migliorare la vestibilità e il comfort, uno dei limiti storici degli occhiali smart. 🔗 Leggi su Billipop.com

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