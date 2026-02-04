Indagini a Crans-Montana | Moretti accusato di tentato ostruzionismo digitale dopo l’incendio

Questa notte a Crans-Montana, in Svizzera, un incendio ha distrutto l’albergo dove si festeggiava Capodanno. I soccorritori sono arrivati in tempo per mettere in sicurezza alcune persone, ma le fiamme sono divampate velocemente, lasciando dietro di sé solo macerie. Le autorità hanno avviato le indagini e si concentrano ora su Moretti, accusato di tentato ostruzionismo digitale. La polizia sta analizzando i dati e le comunicazioni per capire se ci siano collegamenti tra l’incendio e le

Il 31 dicembre 2025, alle 23.47, un incendio divampò nel cuore di Crans-Montana, in Svizzera, consumando in pochi minuti l’intero complesso alberghiero di Rue des Alpes, dove si svolgeva la tradizionale festa di Capodanno. Oltre trenta persone persero la vita, centinaia rimasero ferite, e il paese, solitamente immerso nel silenzio invernale, si trasformò in un teatro di tragedia. Ora, otto mesi dopo, la procura svizzera ha aperto un fascicolo contro un nome che, per chiunque abbia seguito la vicenda, suona come un colpo di scena: **Moretti**, il fondatore del gruppo di media che ha raccolto e diffuso le testimonianze dei sopravvissuti, nonché il gestore del sito web *Crans2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Indagini a Crans-Montana: Moretti accusato di tentato ostruzionismo digitale dopo l’incendio Approfondimenti su Crans Montana Incendio Crans-Montana, due precedenti indagini sui coniugi Moretti prima del tragico incendio Crans-Montana, 2023 – Prima dell’incendio che ha coinvolto il bar Le Constellation, i coniugi Moretti erano stati oggetto di due indagini da parte delle autorità vallesane. Crans-Montana, recuperate le foto cancellate dai Moretti subito dopo l’incendio A Crans-Montana, sono state recuperate le foto cancellate dai Moretti subito dopo l’incendio, riaprendo un capitolo importante nelle indagini. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Crans Montana Incendio Argomenti discussi: Crans-Montana, scontro diplomatico dopo la scarcerazione di Jacques Moretti; Tragedia di Crans-Montana, tra inchiesta e polemiche; L’inchiesta su Crans-Montana si è allargata. Ecco chi è finito sotto accusa e perché; Crans-Montana, i pm di Roma pronti a inviare investigatori della Squadra mobile in Svizzera. Crans Montana, indagato anche l'ex responsabile sicurezza del comuneLa Svizzera ha annunciato il via libera alle squadre investigative comuni con l'Italia entro la fine della settimana. Come riporta una nota dell'Ufficio federale di giustizia svizzero, le due autor ... tg24.sky.it La strage di giovanissimi a Crans-Montana: dal rogo alle indagini, cosa sappiamoQuaranta morti, anche sei ragazzi italiani. Si indaga sulla sicurezza del locale. Tutti i video e le testimonianze (ANSA) ... ansa.it Squadra investigativa comune su Crans-Montana, mai giunta la richiesta ufficiale da Roma x.com La campionessa statunitense parteciperà alla discesa libera domenica nonostante il grave infortunio a Crans-Montana - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.