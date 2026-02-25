Investimento da quasi 18 milioni di euro per il rilancio di Passolanciano - Maielletta

Arrivano dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021-2027. Gli interventi illustrati dal sottosegretario alla presidenza regionale con delega al Turismo, Daniele D'Amario Passa da un investimento da 17,7 milioni di euro il rilancio di Passolanciano - Maielletta, tra le province di Pescara e Chieti. Ad annunciarlo è il sottosegretario alla presidenza regionale con delega al Turismo, Daniele D'Amario. "É già in corso un articolato piano di rilancio dell'area, sostenuto dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2021-2027, con investimenti complessivi pari a 17,7 milioni di euro. L'iniziativa si inserisce in una strategia di continuità con la precedente programmazione avviata con il ciclo 14-20, confermando l'impegno dell'amministrazione regionale nel considerare Passolanciano - Maielletta una delle infrastrutture turistiche strategiche del sistema montano abruzzese". 🔗 Leggi su Chietitoday.it

