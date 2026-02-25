Quasi 18 milioni di euro per il rilancio di di Passolanciano-Maielletta tra le province di Pescara e Chieti

Si punta al rilancio di Passolanciano-Maielletta, tra le province di Pescara e Chieti, grazie a un investimento da 17,7 milioni di euro del fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021-2027.«È già in corso un articolato piano di rilancio dell'area, sostenuto dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2021-2027, con investimenti complessivi pari a 17,7 milioni di euro. L'iniziativa si inserisce in una strategia di continuità con la precedente programmazione avviata con il ciclo 14-20, confermando l'impegno dell'amministrazione regionale nel considerare Passolanciano - Maielletta una delle infrastrutture turistiche strategiche del sistema montano abruzzese». A dirlo è Daniele D'Amario, sottosegretario alla presidenza regionale con delega al Turismo. Gli interventi interessano la realizzazione di una seggiovia tra gli impianti della Maielletta e Stazzo di Roccamorice, nel pescarese, per 7,6 milioni, opere di riqualificazione a Passolanciano per 1,8 milioni, un'area di scambio nei comuni di Pretoro, Lettomanoppello e Roccamorice (Pescara) per 6,210 milioni e ulteriori lavori di valorizzazione per 2,090 milioni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

