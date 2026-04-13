Oggi sono state rese pubbliche le prime anticipazioni del libro autobiografico e politico di Giuseppe Conte, intitolato

Le anticipazioni di "Una nuova primavera", la prima autobiografia e manifesto politico di Giuseppe Conte, uscite oggi sui giornali, fanno uscire dal "letargo" - politico, naturalmente - Luigi Di Maio, ex capo politico del Movimento 5 stelle. Nel suo libro, che uscirà ufficialmente solo domani, l'ex premier e attuale presidente dei pentastellati racconta il retroscena che ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica a fine gennaio del 2022, ma anche i certo non brillanti rapporti tra lui, Mario Draghi, Beppe Grillo e ovviamente l'ex ministro degli Esteri. Due racconti che, però, non lasciano indifferente Di Maio, che attraverso delle stories su Instagram non le manda a dire a Conte.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Di Maio contro Conte: "Si dice vittima congiurati ma adesso ci sta insieme"

“I giovani di adesso, gli under 30, sono devastati. Oggi non ci si dice più un ca***, il silenzio viene interpretato come atto di ribellione ma non è così. ‘Il dolore crea l’inverno?’L’ho scritto in ospedale”: Matteo Porru si racconta“Nell’immaginario collettivo ho esordito a 16 anni ieri sera su Rai1 con Maurizio Costanzo”.

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