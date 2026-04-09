Conte a Meloni | Dice di metterci la faccia ma non mette capacità e l' Italia sta in braghe di tela – Il video

Un politico ha dichiarato che, dopo quattro anni al governo, il suo avversario politico si presenta ancora con promesse e obiettivi non ancora realizzati. Sono stati sottolineati i numeri e le riforme mancanti, mentre si è fatto riferimento a una mancanza di capacità e risultati concreti. La discussione si inserisce in un contesto di critiche tra le parti, con attenzione alle azioni e alle parole pronunciate durante un intervento pubblico.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Si presenta qui, ormai al quarto anno, con i 'diremo', 'faremo', si deve rendere conto, ha un grande futuro alle spalle, ha citato grandi numeri, non ha citato i numeri essenziali, due numeretti: quattro anni, zero riforme. Lei continua a dire 'ma io ci metto la faccia', cosa lodevole, ma se non ci metti anche competenza e capacità l'Italia si trova, come adesso, in braghe di tela", così il presidente del Movimento 5 Stelle intervenuto in Aula alla Camera dopo l'informativa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull'azione del Governo. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

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Conte ai cronisti: “Meloni in Aula sull’emergenza in Sicilia? Ma secondo voi ci mette la faccia, suvvia…”Le parole di Salvini sul Ponte? “Io credo che un governo responsabile debba assolutamente prendere i fondi necessari.

Temi più discussi: Referendum, Giuseppe Conte contro Meloni: Ha preso uno schiaffo politico, gli italiani hanno detto che non ha portato nulla; Claudia Conte: Relazione con Matteo Piantedosi. Meloni vede il ministro; Polemica per l'incontro tra Conte e l'inviato di Trump in Italia, il leader M5s: Nessuna segretezza; 'Relazione con Piantedosi', nel governo scoppia il caso di Claudia Conte.

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La sfida di Schlein a Meloni nel faccia a faccia in Aula. Conte: Premier racconta realtà mitologicaMeloni lei racconta una realtà mitologica. Io credo che la sveglia referendaria non abbia suonato a palazzo Chigi, attacca poi il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, intervenendo in ... adnkronos.com

Meloni cita Schlein: “Testardamente unitaria” nel rapporto con gli Usa. Poi elenca ciò che Trump sbaglia “C’è chi mi accusa di subalternità”, mi dice di scegliere “tra Trump e l’Europa”, dice. “Ma io continuo a credere nella necessità di lavorare per garantire l’un - facebook.com facebook

"Mi trovo ora in una zona centrale di #Beirut dove ci sono tantissimi sfollati dal sud del #Libano. Questa mattina è arrivato l'ordine di evacuazione da parte di #Israele che dice di aver poi colpito postazioni di #Hezbollah ma tanti sono i civili morti in questi bomb x.com