Di Giampietro Comitato Saline Marina sulle Case dell' acqua | Ogni comune un prezzo nasca la Nuova Pescara

In seguito all'interruzione dell'acqua che coinvolge diciannove comuni, tra cui il capoluogo e Montesilvano, Giuseppe Di Giampietro, presidente del Comitato Saline Marina, ha commentato la situazione. Durante l'intervento ha menzionato le