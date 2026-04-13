Di Giampietro Comitato Saline Marina sulle Case dell' acqua | Ogni comune un prezzo nasca la Nuova Pescara
In seguito all'interruzione dell'acqua che coinvolge diciannove comuni, tra cui il capoluogo e Montesilvano, Giuseppe Di Giampietro, presidente del Comitato Saline Marina, ha commentato la situazione. Durante l'intervento ha menzionato le
L’interruzione idrica che interessa, tra i 19 comuni coinvolti, molti del Pescarese, compresi il capoluogo adriatico e Montesilvano, diventa per Giuseppe Di Giampietro, presidente del comitato Saline Marina PP1 Montesilvano, l’occasione per parlare delle “Case dell’acqua” e della Nuova Pescara.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Di Giampietro (Comitato Saline Marina) sul futuro e i problemi del quartiere Pp1 a Montesilvano: "Servono chiarezza e trasparenza"L'architetto Giuseppe Di Giampietro, del Comitato Saline Marina Pp1, commenta le notizie riguardanti il contenzioso del Comune con la proprietà del...
Case dell’acqua 212 nei Comuni una nuova in cittàUn’alternativa, ecologica ed economica, all’acquisto dell’acqua in bottiglia al supermercato.