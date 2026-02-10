Di Giampietro Comitato Saline Marina sul futuro e i problemi del quartiere Pp1 a Montesilvano | Servono chiarezza e trasparenza

L’architetto Giuseppe Di Giampietro, del Comitato Saline Marina Pp1, mette in chiaro che il quartiere Pp1 ha bisogno di risposte concrete. Parla di problemi e di un futuro che si decide tra contenziosi e mancanza di trasparenza. La situazione sul parcheggio del Pala Dean Martin si aggiunge alle tensioni: i cittadini vogliono chiarezza, ma ancora non la ottengono. La discussione si fa calda, mentre le questioni di gestione e di trasparenza restano aperte.

L'architetto Giuseppe Di Giampietro, del Comitato Saline Marina Pp1, commenta le notizie riguardanti il contenzioso del Comune con la proprietà del parcheggio del Pala Dean Martin, in un quartiere importante della città con circa 7 mila abitanti su 60 ettari nella zona dei Grandi Alberghi e del.

