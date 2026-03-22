Case dell’acqua 212 nei Comuni una nuova in città

Nel territorio dell’hinterland sono attive 212 case dell’acqua gestite dal gruppo Cap, offrendo un’alternativa ecologica ed economica all’acquisto di acqua in bottiglia al supermercato. Nei Comuni della zona, queste strutture forniscono acqua potabile che può essere utilizzata dai cittadini per uso domestico e altre esigenze quotidiane. La presenza di queste postazioni rappresenta una scelta diffusa tra gli utenti del territorio.

Un’alternativa, ecologica ed economica, all’acquisto dell’acqua in bottiglia al supermercato. Sono 212 le case dell’acqua gestite dal gruppo Cap nei Comuni dell’hinterland. Ufficializzati in occasione della Giornata mondiale dell’ "oro blu", che si celebra ogni anno il 22 marzo, i numeri danno l’idea di un trend in crescita: gli impianti presenti nel Milanese erano 189 nel 2023 e 205 l’anno scorso. Le ultime inaugurazioni sono avvenute, alla fine del 2025, a Gorgonzola e Bareggio, mentre il prossimo 27 marzo verrà aperta una nuova casetta a Peschiera Borromeo, in via Veneto. Ogni chioschetto eroga in media 500 litri al giorno, pari a oltre 36 milioni di litri all’anno, in totale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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