Durante una puntata di Sky Calcio Club, Di Canio ha commentato la prestazione di Federico Dimarco, paragonandola a quella vista in finale di Champions League. Ha anche espresso un giudizio critico sull’andamento complessivo dell’Inter, sottolineando che la squadra ha dato l’impressione di avere paura durante la partita. Le sue parole sono state dirette e senza filtri.

Paolo Di Canio, nel corso di SKY Calcio Club, commentando il derby di Milano perso dall'Inter è stato molto duro nei confronti della prestazione della squadra e anche verso Federico Dimarco. DIMARCO COME IN FINALE «Dimarco mi ha impressionato negativamente, mi è sembrato di vedere il Dimarco della finale di Champions. La paura fottuta di non farcela, poi sono un simbolo, rappresento l'interismo, sono quello che sta rendendo di più tutto l'anno. Una cosa mi fa pensare cioè che ha avuto tempo per prepararla questa partita.

© Internews24.com - Di Canio: «Mi è sembrato di vedere il Dimarco della finale di Champions. Ho visto una squadra con paura»

