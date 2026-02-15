Bastoni Hernanes ci va giù pesante | Qui non è parlare di calcio Una mentalità che deve essere combattuta

Luca Bastoni ha suscitato polemiche con le sue dichiarazioni, accusando una mentalità negativa che deve essere affrontata. Hernanes, ex calciatore e ora opinionista, ha risposto duramente in diretta, criticando le parole del difensore dell’Inter e sottolineando come il discorso vada oltre il calcio. Durante il programma, Hernanes ha ricordato episodi concreti di atteggiamenti sbagliati dentro e fuori dal campo, evidenziando come questa realtà influenzi anche il rapporto tra giocatori e tifosi.