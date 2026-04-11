Nella partita di questa sera tra Verona e Civitanova, i marchigiani hanno conquistato una vittoria per 3-2, portandosi in vantaggio nella serie di Superlega volley 2026. La gara è stata caratterizzata da una rimonta significativa dei giocatori di Civitanova, che sono riusciti a recuperare un risultato che sembrava compromesso. La diretta si è conclusa poco fa, ringraziando i lettori per aver seguito l’evento.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.37: per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 20.-36: Per Verona 19 punti di Keita, 16 di Darlan e 12 di Nedeljkovic, entrato in corsa. per Civitanova 18 punti di Nikolov, 14 di Loeppky e 9 di Bottolo 20.34: Sono state tante partite in una! Verona ha vinto i primi due set ma Civitanova ha avuto il merito di non uscire dal match alla fine ha ribaltato tutto. Bravissimi i marchigiani a cambiare marcia per il 3-2 che permette loro di essere davanti nella serie 12-15 Sbaglia Keita e la Lube Civitanova espugna Verona con una rimonta epica e si porta sul 2-1! 12-14 Mano out Keita da...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Verona-Civitanova 2-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: rimonta epica dei marchigiani che sono avanti nella serie

LIVE Verona-Civitanova 2-0, Superlega volley 2026 in DIRETTA: marchigiani avanti nel terzo set, 9-11CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-13 Out Bottolo da zona 4 12-13 Diagonale stretta di Keita da zona 4 11-13 Errore al servizio Verona...

LIVE Verona-Civitanova, Superlega volley 2026 in DIRETTA: marchigiani avanti nel primo set, 10-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-19 Murooooooooooooo Darlaaaaaaaaaaaaan 15-19 Errore al servizio Civitanova 14-19 La pipe di Loppky 14-18...