Sampdoria rimonta epica nel recupero | il Pescara cade al 2-1

Durante una partita valida per il campionato di calcio, la Sampdoria ha concluso con una vittoria in trasferta contro il Pescara. La squadra ospite ha segnato il primo gol, ma nel recupero ha realizzato due reti, vincendo 2-1. L'incontro si è svolto sul campo del Pescara, con la Sampdoria che ha ottenuto tre punti fondamentali in classifica.

La Sampdoria ha ottenuto un successo fondamentale in trasferta contro il Pescara, ribaltando un match terminato sul 2-1 e scalando posizioni cruciali in classifica. I blucerchiati sono ora arrivati a quota 40 punti, mettendo quasi sotto scacco la conquista della salvezza grazie a una prestazione di carattere che ha permesso loro di distanziarsi ulteriormente dalle zone pericolose. La forza reattiva dei blucerchiati dopo il rigore di Di Nardo. Il primo tempo in territorio avversario era stato caratterizzato da un momento difficile per i liguri, quando il Pescara è riuscito ad andare in vantaggio grazie a una penalità trasformata da Di Nardo. Tuttavia, la squadra di Genova ha dimostrato una resilienza non comune, riorganizzando le proprie energie nella ripresa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sampdoria, rimonta epica nel recupero: il Pescara cade al 2-1 Al Partenio il Padova cade nel recupero: la sconfitta al 93esimoI padroni di casa hanno spinto dal primo minuto ma il Padova ha addirittura sfiorato il colpaccio due minuti prima di subire il gol decisivo di Russo... Leggi anche: Pescara-Sampdoria 1-2, Delfino rimontato e beffato nel finale: cronaca, tabellino e voti