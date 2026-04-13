‘Devo controllare il suo oro’ ma in casa ci sono i veri militari | 90enne fa arrestare un truffatore a Barga

A Barga, un uomo di 90 anni ha arrestato un truffatore che aveva cercato di raggirarlo. Nonostante l’età avanzata, ha dimostrato prontezza e lucidità nel riconoscere il tentativo di inganno e nel chiamare le autorità. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato il sospetto in flagranza di reato. L’episodio si è concluso con l’arresto del malintenzionato, grazie alla reattività dell’anziano.

BARGA – I riflessi pronti e la lucidità non gli sono mancati, nonostante i novant’anni di età. Grazie all’intuizione di un anziano signore di Barga, un tentativo di raggiro si è trasformato in una trappola per il malintenzionato, culminata con un arresto in flagranza di reato. A finire in manette con l’accusa di tentata truffa aggravata ai danni di persone anziane è stato un ragazzo egiziano di vent’anni, da tempo domiciliato nella provincia di Benevento. La dinamica del raggiro ricalcava uno schema ormai consolidato. La vittima aveva ricevuto una telefonata in cui le veniva preannunciata l’imminente visita domiciliare di un presunto membro delle forze dell’ordine in abiti civili.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - ‘Devo controllare il suo oro’, ma in casa ci sono i veri militari: 90enne fa arrestare un truffatore a Barga "Ho tutto l'oro qui sul tavolo": anziana truffa il truffatore e lo fa arrestareCon l'ormai nota truffa del finto carabiniere ha provato a raggirare un'anziana donna, raccontandole al telefono che la figlia era stata coinvolta in... A 94 anni chiama il 112 con straordinaria lucidità e fa arrestare il truffatore: in manette l'ennesimo trasfertistaIl tempestivo intervento in borghese dell'Arma ha permesso di cogliere in flagranza il malvivente di origini egiziane, ora sottoposto all'obbligo di...