Ho tutto l' oro qui sul tavolo | anziana truffa il truffatore e lo fa arrestare

Un uomo ha tentato di truffare un’anziana donna con la classica scusa del finto carabiniere. Le ha detto che la figlia era coinvolta in un incidente e che servivano soldi e gioielli per sistemare le cose. Ma l’anziana non si è fatta ingannare. Anzi, ha deciso di giocare d’astuzia: ha finto di avere tutto l’oro necessario e ha invitato il truffatore a venire a prenderlo. Quando lui si è presentato, la donna ha chiamato subito i carabinieri. I militari sono

Con l'ormai nota truffa del finto carabiniere ha provato a raggirare un'anziana donna, raccontandole al telefono che la figlia era stata coinvolta in un grave incidente stradale e che occorrevano soldi e gioielli per una risoluzione bonaria della vicenda. Ma stavolta il truffatore è stato "sfortunato". In casa con la signora, al momento della telefonata, c'era proprio la figlia. L'anziana ha così attirato nella trappola il finto carabiniere, invitandolo nella sua abitazione a Roma per prelevare soldi in contanti, oro e gioielli. Ma ad attenderlo, oltre alla donna, c'erano anche gli agenti del commissariato di Porta Pia.

