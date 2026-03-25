A 94 anni chiama il 112 con straordinaria lucidità e fa arrestare il truffatore | in manette l' ennesimo trasfertista

Un uomo di 94 anni, residente a Modena, ha chiamato il 112 riuscendo a riconoscere e intervenire contro un truffatore. La sua lucidità ha contribuito all’arresto di un giovane di 25 anni, che si trovava sul posto al momento del fermo. La vicenda si inserisce in un contesto di episodi simili di truffe ai danni di anziani che si sono verificati di recente.

Il tempestivo intervento in borghese dell'Arma ha permesso di cogliere in flagranza il malvivente di origini egiziane, ora sottoposto all'obbligo di dimora a Teramo La prontezza di riflessi e la straordinaria lucidità di un novantaquattrenne modenese hanno permesso di sventare l'ennesima truffa ai danni di persone anziane, portando all'arresto in flagranza di un giovane di 25 anni. Nella giornata di ieri, l'anziano ha ricevuto una telefonata da parte di un finto carabiniere, il quale lo avvisava che a breve un "operatore tecnico" si sarebbe presentato a casa sua. La scusa utilizzata dal truffatore era quella di dover verificare se gli oggetti in oro custoditi nell'abitazione fossero in realtà il bottino di una fantomatica rapina consumata in una gioielleria. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - A 94 anni chiama il 112 con straordinaria lucidità e fa arrestare il truffatore: in manette l'ennesimo trasfertista Articoli correlati Picchia la moglie con un tubo di metallo, il figlio di 9 anni chiama il 112 in lacrime e lo fa arrestareUn dramma familiare evitato soltanto dal coraggio di un bambino di 9 anni, che dopo aver assistito alle violenze commesse contro la madre, ha preso... A 13 anni chiama il 112 in piena notte e fa arrestare il padre che picchia la madre nel MilaneseUn uomo di 36 anni è stato arrestato in flagranza di reato per aver picchiato la moglie.