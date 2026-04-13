Devi rispondere! Travaglio scatenato contro Giorgia Meloni | cosa succede

Un nuovo scontro tra politica e informazione si è acceso dopo la diffusione di un’immagine che mostra la presidente del Consiglio in un selfie del 2019. La vicenda ha portato il giornalista ad attaccare pubblicamente la leader, chiedendole di rispondere alle domande sollevate. La discussione si concentra sulle modalità di gestione di questa immagine e sulle reazioni dei protagonisti coinvolti.

Si accende il confronto tra politica e informazione dopo la pubblicazione di un’immagine che ritrae la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un selfie risalente al 2019. La fotografia, diffusa da alcune testate giornalistiche, è stata scattata da Gioacchino Amico, figura oggi coinvolta come collaboratore di giustizia nell’ambito dell’inchiesta denominata caso Hydra. L’episodio ha rapidamente assunto una dimensione nazionale, alimentando un acceso dibattito sul ruolo del giornalismo, sulla gestione delle notizie e sulla reazione della politica di fronte alla diffusione di contenuti potenzialmente controversi. Leggi anche: Travaglio contro Meloni sulla crisi in Venezuela: “Siamo i peggiori” La replica di Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Devi rispondere!”. Travaglio scatenato contro Giorgia Meloni: cosa succede “Una vera vergogna!”. Attacco durissimo a Giorgia Meloni: cosa succedeLe reazioni politiche in Italia sono arrivate a poche ore dalla diffusione di un filmato che documenta un episodio avvenuto negli Stati Uniti: due... Daniela Santanchè scrive a Giorgia Meloni e si dimette: “Obbedisco, ma mio certificato penale immacolato”. Cosa succede ora“Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di Ministro. Marco Travaglio spara a zero contro Giorgia Meloni: È il nulla assoluto!