Daniela Santanchè ha inviato una lettera a Giorgia Meloni annunciando le sue dimissioni da ministra. Nella comunicazione ha scritto di obbedire alla richiesta e ha sottolineato di avere un certificato penale immacolato. La decisione arriva dopo una comunicazione ufficiale in cui si è detta pronta a lasciare l'incarico, seguendo le indicazioni della collega. Ora si attende il passaggio successivo nel procedimento politico.

“Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di Ministro. Mi preme sottolineare che ad oggi il mio certificato penale è immacolato”. È con queste parole, contenute in una lettera indirizzata alla premier Giorgia Meloni, che l a Ministra del Turismo Daniela Santanchè ha rassegnato il suo incarico e si è dimessa. Dimissioni che la presidente del Consiglio nella serata di ieri aveva “ auspicato ”. (ANSA FOTO) – Notizie.com Santanchè è il terzo membro del governo di centrodestra a rassegnare le dimissioni in poche ore, dopo il sottosegretario Andrea Delmastro ed il capo di gabinetto Giusi Bartolozzi (entrambi in forza al Ministero della Giustizia fino a ieri). 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Daniela Santanchè scrive a Giorgia Meloni e si dimette: “Obbedisco, ma mio certificato penale immacolato”. Cosa succede ora

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