Da aprile, il modello DENZA Z9GT di Byd introduce in Europa la tecnologia Flash Charging, una soluzione di ricarica veloce che riduce significativamente i tempi di alimentazione delle batterie. La casa automobilistica ha annunciato l'implementazione di questa innovazione sui propri veicoli, con l'obiettivo di migliorare l’esperienza di ricarica per gli utenti. La novità si applica al mercato europeo, dove il modello sarà disponibile con questa funzione.

Da aprile DENZA Z9GT avvia in Europa la rivoluzione della ricarica FLASH Charging. DENZA, il marchio automobilistico premium orientato alla tecnologia del Gruppo BYD, conferma che la sua “spettacolare ammiraglia Z9GT introdurrà ai clienti europei la rivoluzionaria FLASH Charging e il principio unico ‘Pronta in 5, completa in 9, con il freddo aggiungi 3’ quando sarà presentata ufficialmente in occasione dell’evento di Parigi il prossimo 8 aprile”. Presentata dal Chairman e CEO di BYD Wang Chuanfu durante un recente evento in Cina, e ormai a poche settimane dal suo lancio globale, la ricarica FLASH Charging è stata progettata per abbattere le ultime barriere per quei clienti che sono ancora riluttanti a passare alla mobilità a zero emissioni, spiega una nota del brand. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Byd, da aprile Denza Z9GT avvia in Europa rivoluzione ricarica Flash Charging

