Delirio Trump contro Leone XIV | Non sarebbe Papa se non fossi alla Casa Bianca

Durante un viaggio in Florida, l’ex presidente ha pubblicato un post su Truth in cui ha rivolto accuse contro il Papa Leone XIV, sostenendo che non sarebbe stato Papa senza il suo ruolo alla Casa Bianca. L’attacco, definito senza precedenti, ha segnato un’interruzione nel rapporto tra gli Stati Uniti e il Vaticano, scatenando reazioni e commenti nel mondo politico e religioso. Il post è stato scritto mentre l’ex presidente si trovava ancora a bordo dell’Air Force One.

Un attacco senza precedenti che segna una rottura inimmaginabile tra la Casa Bianca e il Vaticano.Donald Trumpspara a zero suPapa Leone XIV, in un lungo e delirante post su Truth, mentre era ancora sull’Air Force One di ritorno dalla Florida. Un attacco frontale che il presidente attua in risposta al crescendo di critiche che il primo pontefice americano nella storia della chiesa cattolica ha ovviamente fatto contro la guerra in Iran e Libano. Un attacco con dichiarazioni a favore di telecamere a poche ore dello storico viaggio di Prevost in Africa, il primo Papa a raggiungere l’Algeria. Il presidente a stelle e strisce definisce il Santo Padre un “DEBOLE sul fronte della criminalità e pessimo in politica estera“.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Delirio Trump contro Leone XIV: “Non sarebbe Papa se non fossi alla Casa Bianca” Leggi anche: Trump attacca Papa Leone XIV: "È debole e pessimo, se non fossi alla Casa Bianca non sarebbe in Vaticano" Leggi anche: Trump attacca il Papa: "Debole e pessimo in politica estera. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leone non sarebbe in Vaticano"