Decreto PNRR in Senato Anief rilancia sulla mobilità | Ora la deroga anche per i figli fino a 16 anni Martedì il voto in Commissione
Il Senato sta per votare sull'emendamento 18.7 al decreto-legge n. 192026, noto come decreto PNRR. Nel frattempo, un sindacato ha annunciato di aver avanzato una richiesta di modifica per estendere anche ai figli fino a 16 anni la possibilità di usufruire di una deroga sulla mobilità. La Commissione competente si riunirà martedì per discutere e decidere sul provvedimento.
Il Senato si appresta a esprimere il voto formale sull'emendamento 18.7 al decreto-legge n. 192026, il cosiddetto "decreto PNRR". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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