Fondi PNRR in scadenza Pacifico Anief in Senato | proposte urgenti su organici mobilità e precari
Il rappresentante di Anief è intervenuto in Senato per evidenziare che i fondi del PNRR stanno per scadere e ha presentato alcune proposte. Ha richiesto l’assunzione dei precari, la revisione degli organici, agevolazioni sulla mobilità e risorse destinate agli atenei. L’obiettivo è garantire interventi rapidi prima della fine delle risorse disponibili.
Anief chiede al Senato interventi urgenti prima che terminino i fondi PNRR: assunzione dei precari, revisione degli organici, agevolazioni sulla mobilità e risorse agli atenei. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Docenti precari, Europa apre nuova procedura di infrazione, Anief torna a chiedere il doppio canale. SPECIALE con Pacifico (Anief) LIVE Martedì 3 marzo alle 15:30La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia (INFR 2024-2277) per il mancato recepimento della Direttiva 199970CE,...
