Mobilità Anief | per ricongiungimento a genitore ultra sessantacinquenne e figli più grandi di 14 anni chiederemo deroga per assegnazioni provvisorie e modifiche al Contratto

Anief ha annunciato che chiederà deroghe per assegnazioni provvisorie e modifiche al Contratto riguardo alla mobilità del personale scolastico. La richiesta riguarda il ricongiungimento a genitori ultra sessantacinquenni e a figli più grandi di 14 anni. È stato sottoscritto il CCNI 2025-2028, che prevede deroghe ai vincoli triennali per docenti con figli sotto i 14 anni.

Sottoscritto CCNI 2025-2028 sulla mobilità del personale scolastico: sono previste deroghe ai vincoli triennali per docenti vincolati con figli under 14. Anief chiede al Parlamento deroga almeno per genitori over 65enni per l'assegnazione provvisoria e in Aran modifiche al nuovo CCNL per ampliare la platea dei beneficiari già dal prossimo anno.

Mobilità, ricongiungimento a genitore ultra sessantacinquenne e figli più grandi di 14 anni: chiederemo deroga per assegnazioni provvisorie e modifiche al ContrattoSottoscritto CCNI 2025-2028 sulla mobilità del personale scolastico: sono previste deroghe ai vincoli triennali per docenti vincolati con figli under...

Mobilità docenti 2026, novità: deroga ricongiungimento a figli potrebbe essere rivista età e scomparire il ricongiungimento ai genitori ultra65enni, fascicolo digitale per semplificareIl decreto PNRR 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e presto all'attenzione del Parlamento potrebbe dare il via a nuove regole per la mobilità del...

