Beatrice Venezi debutto al Verdi di Pisa | poche spille gialle nel foyer applausi per la direttrice d’orchestra

Il debutto di Beatrice Venezi sul podio del Teatro Verdi di Pisa ha riscosso un’accoglienza positiva, con pochi segni di protesta nel foyer e applausi al termine della performance. La maggior parte dei dipendenti dell’opera non ha aderito alla contestazione contro la direttrice, confermando un atteggiamento di neutralità. L’evento si inserisce nel contesto di una stagione artistica senza particolari tensioni, offrendo un momento di confronto tra musica e pubblico.

PISA – La maggioranza dei dipendenti del Teatro Verdi di Pisa non ha aderito alla protesta contro la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi. Le spille gialle appuntate all’abito solo da alcuni dipendenti stasera, 23 gennaio 2026, in occasione della ‘Carmen’ di Bizet. Una protesta promossa dalla Cgil locale, in linea con quella dei lavoratori del Teatro La Fenice a Venezia, che è stata attuata a Pisa senza particolari clamori. Alcuni spettatori hanno appuntato sul loro abito la spilla, simbolo di dissenso verso la direttrice nominata alla Fenice. Ma dal pubblico del teatro Verdi solo applausi per la Venezi quando ha fatto il suo ingresso in sala. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Beatrice Venezi, debutto al Verdi di Pisa: poche spille gialle nel foyer, applausi per la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi conquista Pisa: in teatro solo applausi. Ma nel foyer anche le spille simbolo del dissensoDurante la serata alla Teatro Verdi di Pisa, in occasione della rappresentazione di Beatrice Venezi, le spillette gialle arrivano anche a Pisa. Non si placa la protesta contro la direttrice d’orchestraA Pisa, le spillette gialle si aggiungono alla protesta contro Beatrice Venezi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Beatrice Venezi, la protesta si sposta dalla Fenice a Pisa: cosa succede; Beatrice Venezi, debutto al Verdi di Pisa: poche spille gialle nel foyer, applausi per la direttrice d'orchestra; Beatrice Venezi: la protesta arriva a Pisa, spillette gialle per il concerto al teatro Verdi; Beatrice Venezi | la protesta arriva a Pisa spillette gialle per il concerto al teatro Verdi. La Fenice, protesta contro Beatrice Venezi si sposta: spillette gialle al concerto a PisaA più di quattro mesi dall'avvio della mobilitazione delle maestranze del Teatro La Fenice, la protesta contro la nomina di Beatrice Venezi esce da Venezia e approda a Pisa, dove domani sera, venerdì ... adnkronos.com A Trieste la critica al capitalismo nella Mahagonny diretta da Venezi(ANSA) - TRIESTE, 23 GEN - Arriva al Teatro lirico di Trieste, per la prima volta, un capolavoro della critica alla società capitalista firmato dalla coppia drammaturgica Kurt Weill e Bertold Brecht, ... msn.com VIDEO / Dopo le dichiarazioni della direttrice d'orchestra Beatrice Venezi su una Fenice "in anarchia" e "in mano ai sindacati", le maestranze del teatro veneziano si sono raccolte sulla scalinata in campo San Fantin per un momento di volantinaggio prima dell' - facebook.com facebook Conferenza stampa per Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. Interverranno il Sovrintendente Giuliano Polo, il direttore musicale Beatrice Venezi in collegamento, il regista Henning Brockhaus, la musicologa Sara Zupancic Il cast artistico ci dedicherà un inte x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.