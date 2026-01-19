I concerti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana al Politeama | debutto sul podio palermitano per Giulio Arnofi
L'Orchestra Sinfonica Siciliana prosegue la sua 66ª stagione al Politeama Garibaldi di Palermo, con concerti programmati ogni venerdì alle 20.30 e sabato alle 17.30. Questa stagione vede il debutto sul podio palermitano di Giulio Arnofi, offrendo al pubblico un'opportunità di ascolto di qualità e di approfondimento musicale in un contesto di grande tradizione.
Coi consueti due concerti settimanali di venerdì (ore 20.30) e sabato (ore 17.30) prosegue al Politeama Garibaldi la 66ª stagione concertistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. Il programma di grande densità musicale è affidato alla bacchetta di Giulio Arnofi, al suo debutto sul podio della.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Giampaolo Bisanti sul podio dell’Orchestra sinfonica siciliana per i prossimi concerti della stagione al Politeama
Leggi anche: Stefano Ranzani debutta sul podio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana nella 66esima stagione
Giulio Arnofi per la prima volta sul podio dell’Orchestra Sinfonica Siciliana - In programma tre pagine tra Ottocento e Novecento firmate da Igor Stravinskij, Felix Mendelssohn- msn.com
Stagione Concerti - Sinfonica 2026 AVA BAHARI - solista violino DANÍEL BJARNASON - direttore Orchestra del TCBO 31 gennaio | H 20:30 | Auditorium Manzoni AVA BAHARI Violinista finlandese-iraniana (classe 1990), si è affermata come una delle int - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.