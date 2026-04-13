De Zerbi dice che il Tottenham non meritava la sconfitta del Sunderland

Il Tottenham è rimasto in zona retrocessione dopo la sconfitta per 1-0 contro il Sunderland. L'allenatore degli avversari ha commentato che la squadra di Londra non meritava di perdere, sottolineando che i suoi giocatori devono rispondere con determinazione nella prossima partita. La sconfitta ha generato molte discussioni sui social e tra gli appassionati, mentre la classifica continua a vedere il Tottenham in una posizione delicata.

2026-04-12 18:20:00 Il web non parla d’altro: Il Tottenham resta in zona retrocessione. Roberto De Zerbi ritiene che la sconfitta per 1-0 del Tottenham contro il Sunderland sia immeritata, ma ha esortato i suoi giocatori a rispondere con lo spirito giusto. Il Tottenham rimane in zona retrocessione dopo essere stato sconfitto dal tiro pesantemente deviato di Nordi Mukiele subito dopo l’ora allo Stadium of Light. È stata una sconfitta particolarmente dolorosa per gli Spurs poiché la partita ha visto anche il capitano Cristian Romero subire un apparente infortunio al ginocchio. De Zerbi giudica la sconfitta del Tottenham. Il Tottenham resta a due punti dalla salvezza dopo aver perso la prima partita in carica di De Zerbi, ma l’italiano ha visto molti aspetti positivi dalla sua squadra, insieme ad ampi margini di miglioramento.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - De Zerbi dice che il Tottenham “non meritava” la sconfitta del Sunderland De Zerbi Tottenham, esordio da incubo per l’allenatore: sconfitta con il Sunderland e zona retrocessione. Ecco cosa è successoCalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Pronostico Sunderland-Tottenham: subito la mano di De ZerbiSunderland-Tottenham è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico...