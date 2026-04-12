Roberto De Zerbi ha affrontato il suo primo match sulla panchina degli Spurs, ma l'esordio non è stato positivo. La squadra è stata sconfitta dal Sunderland e si trova ora in zona retrocessione. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato molti dubbi sulla prestazione complessiva. De Zerbi ha preso il comando della squadra da poco tempo, e questa è stata la prima uscita ufficiale sotto la sua guida.

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© Calcionews24.com - De Zerbi Tottenham, esordio da incubo per l’allenatore: sconfitta con il Sunderland e zona retrocessione. Ecco cosa è successo

De Zerbi parte con una sconfitta sulla panchina del Tottenham: Spurs in zona retrocessioneRoberto De Zerbi non riesce a far svoltare il Tottenham: l'allenatore italiano perde all'esordio sulla panchina degli Spurs contro il Sunderland.

De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham: maxi contratto per evitare la retrocessioneRoberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham: è lui l’uomo scelto dalla società per provare a raggiungere una salvezza che si sta sempre più...