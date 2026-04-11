Pronostico Sunderland-Tottenham | subito la mano di De Zerbi

Domenica si disputa la partita tra Sunderland e Tottenham, valida per la trentaduesima giornata di Premier League. La squadra di casa, neopromossa, ha già raggiunto 43 punti e non può più migliorare la sua posizione in classifica. La sfida si svolge in un momento in cui si discute l’intervento di De Zerbi come nuovo allenatore del Sunderland. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva, con probabili formazioni ancora da definire.

Sunderland-Tottenham è una partita della trentaduesima giornata di Premier League e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico La neopromossa Sunderland ha ormai chiuso il suo campionato con i 43 punti messi in saccoccia fino al momento. Il Tottenham, invece, si è affidato a De Zerbi per raggiungere una salvezza complicatissima per una squadra che non vince da parecchio tempo e che clamorosamente deve lottare per la permanenza. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non c’è stata la scossa Tudor dentro gli Spurs, e adesso i londinesi sperano nel tecnico italiano che si ritrova in una situazione sicuramente scomoda, ma che ha in rosa dei giocatori che, se girassero, ambirebbero a ben altre posizioni di classifica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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