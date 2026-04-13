De Silva e Pininfarina | nasce Unicum l’auto che non ha gemelli

Walter De Silva e Pininfarina hanno annunciato la nascita di Unicum, un’auto di lusso progettata come un’opera d’arte su misura. Il veicolo si distingue per essere un modello unico, senza gemelli o versioni duplicate, e rappresenta un esempio di personalizzazione estrema nel settore automobilistico. La presentazione del progetto ha attirato l’attenzione di pubblico e media, evidenziando l’approccio innovativo dei due professionisti nel campo delle auto di alta gamma.

Walter De Silva e Pininfarina hanno presentato Unicum, un progetto ambizioso che punta a trasformare il concetto di auto di lusso in una forma di arte applicata attraverso la creazione di esemplari unici e irripetibili. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Walter De Silva Automotive e l’atelier di Cambiano, rompe con la logica delle serie limitate per proporre un modello dove ogni singola vettura nasce da un dialogo diretto tra chi acquista, chi progetta e chi realizza fisicamente il mezzo. Il superamento della standardizzazione industriale verso l’unicità assoluta. Nel attuale del mercato automobilistico di alto livello, la distinzione tra i modelli è spesso ridotta alla produzione di quantità limitate di un medesimo progetto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De Silva e Pininfarina: nasce Unicum, l’auto che non ha gemelli Walter De Silva insieme a Pininfarina per Unicum, l'auto come opera d'arteIl designer italiano De Silva collabora con Pininfarina per lanciare il nuovo programma Unicum dedicato alla creazione di automobili uniche al mondo. Pininfarina, accordo da oltre 40 milioni di euro con un costruttore di autoÈ arrivato all'alba del 96esimo anniversario dalla fondazione del marchio l'annuncio del nuovo progetto a cui sta lavorando Pininfarina, l'azienda...