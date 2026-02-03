Pininfarina accordo da oltre 40 milioni di euro con un costruttore di auto

Pininfarina ha annunciato di aver firmato un accordo da più di 40 milioni di euro con un costruttore di auto. L'azienda torinese, famosa per il suo stile e le sue vetture di alta gamma, entra in una nuova collaborazione che potrebbe portare a sviluppi interessanti nel settore automobilistico. I dettagli dell'intesa non sono ancora tutti noti, ma si tratta di un passo importante per la società, che punta a rafforzare la propria presenza nel mercato.

È arrivato all'alba del 96esimo anniversario dalla fondazione del marchio l'annuncio del nuovo progetto a cui sta lavorando Pininfarina, l'azienda torinese specializzata nel design automobilistico e industriale. Dopo aver confermato l'avvio di un progetto che porterà al debutto su strada la prima vettura targata Jas Motorsport, la Tensei (su base della prima generazione della Honda Nsx), il 2 febbraio 2026 la società piemontese ha reso nota la sottoscrizione di un accordo commerciale di sviluppo e produzione per un costruttore automobilistico, per un valore complessivo di oltre 40 milioni di euro.

