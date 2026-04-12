Walter De Silva insieme a Pininfarina per Unicum l' auto come opera d' arte

Walter De Silva ha collaborato con Pininfarina per presentare Unicum, un progetto che mira a realizzare automobili considerate vere e proprie opere d’arte. La collaborazione si concentra sulla creazione di veicoli esclusivi, distinti per il design e la qualità artigianale. La presentazione di Unicum segna un passo importante nel settore automobilistico, puntando a offrire modelli unici nel loro genere.

Il designer italiano De Silva collabora con Pininfarina per lanciare il nuovo programma Unicum dedicato alla creazione di automobili uniche al mondo. Opere d'arte su ruote plasmate dalla storia e dalla personalità del singolo collezionista.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Walter De Silva insieme a Pininfarina per Unicum, l'auto come opera d'arte Leggi anche: Walter Bonatti: lo spettacolo che unisce arte e territorio Pininfarina, accordo da oltre 40 milioni di euro con un costruttore di autoÈ arrivato all'alba del 96esimo anniversario dalla fondazione del marchio l'annuncio del nuovo progetto a cui sta lavorando Pininfarina, l'azienda...