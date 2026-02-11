Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha preso una decisione drastica dopo le dimissioni di 14 consiglieri su 24 al Comune di Arzano. Ha sospeso il consiglio comunale e ha nominato un Commissario prefettizio per gestire la situazione. La città si trova ora senza una guida stabile in attesa di nuove elezioni o decisioni future.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni dalla carica di 14 consiglieri su 24 assegnati al Comune di Arzano, ha sospeso il consiglio comunale e nominato Commissario prefettizio la Dr.ssa. Stefania Rodà, Viceprefetto in servizio presso la Prefettura di Napoli, incaricandola della provvisoria amministrazione dell’Ente e avviando, nel contempo, la procedura di scioglimento dell’organo consiliare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comune di Arzano, il Prefetto nomina il Commissario

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha nominato la commissione d’accesso al Comune di Castellammare di Stabia.

A inizio novembre, Modugno è stata teatro di un'inchiesta della DDA di Bari e della guardia di finanza, che ha coinvolto il voto di scambio politico-mafioso nelle elezioni del 2020 e delle europee del 2024.

