Dopo il torneo di Montecarlo, che si è concluso con la vittoria di Jannik Sinner, si sono fatte sentire alcune dichiarazioni da parte di esperti e commentatori. Uno di loro ha sottolineato che Sinner deve pensare a come preservare il fisico durante la stagione, aggiungendo che l’età di Alcaraz non rappresenta un vantaggio. La vittoria nel Principato segna un nuovo traguardo per il tennista italiano nel circuito Masters 1000.

Calato il sipario sul torneo di Montecarlo. Il primo Masters1000 della terra di questo 2026 ha emesso il proprio verdetto: Jannik Sinner è il nuovo re del Principato. L’altoatesino ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz e ha conquistato per la prima volta un titolo di un certo rilievo sulla terra rossa. Un successo importante che gli ha permesso di tornare in vetta alla graduatoria mondiale a discapito di Alcaraz. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport. “ Vittoria importante per Sinner e per il tennis italiano, anche in prospettiva delle prossime settimane “, le prime parole del telecronista di Eurosport.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dario Puppo: “Sinner deve fare dei ragionamenti per preservare il fisico. Il vantaggio di età di Alcaraz conta zero”

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