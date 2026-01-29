L’ultima sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz ha acceso il dibattito tra appassionati e analisti. Puppo commenta che Sinner si trova ora a dover “fare il chimico” da Shanghai in poi, ovvero a mettere in campo strategie diverse rispetto al passato. Secondo l’esperto, Alcaraz ha sempre un obiettivo chiaro e diverso, e questo lo rende un avversario difficile da prevedere. La discussione tra gli esperti si è svolta durante la puntata di TennisMania, il programma in diretta su YouTube di OA Sport, condotto da Pupp

Dario Puppo (qui riportato), assieme a Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, ha condotto, come da tradizione, TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. Una puntata molto lunga, nella quale entrano con forza gli argomenti legati a Lorenzo Musetti e Jannik Sinner, entrambi protagonisti, ma con facce notevolmente diverse, agli Australian Open. Si comincia parlando inevitabilmente di Lorenzo Musetti: “ Questa volta era davvero diversa dalle altre, lo ha detto anche Djokovic in maniera nitida, senza il minimo dubbio. Purtroppo è andata così, ma è chiaro che andrà approfondita la situazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Puppo: "Sinner costretto a fare il chimico da Shanghai in poi. Quando Alcaraz si pone un obiettivo è diverso"

In questa puntata di Tennismania, analizziamo la situazione di Jannik Sinner, reduce da Shanghai e alle prese con problemi mentali e crampi.

