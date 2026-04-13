Danone Italia festeggia 60 anni con certificazione parità di genere riconfermata con 95,7 punti su 100

In occasione del suo sessantesimo anniversario, Danone Italia ha ricevuto la conferma della certificazione di parità di genere, ottenendo un punteggio di 95,7 su 100. La notizia è stata annunciata a Milano e rappresenta un risultato importante per l’azienda, che prosegue nel suo impegno per le pari opportunità. La certificazione viene riconfermata dopo un processo di valutazione che analizza diversi aspetti legati alla rappresentanza e alle politiche interne.

Milano, 13 apr. (AdnkronosLabitalia) - In occasione del suo 60° anniversario, Danone Italia festeggia un traguardo d'eccellenza riconfermando la Certificazione per la parità di genere (UniPdR 125:2022), rilasciata da Bureau Veritas, uno dei principali organismi di certificazione accreditati a livello internazionale. La certificazione, ottenuta per la prima volta nel marzo 2023, evidenzia l'impegno concreto dell'azienda nel promuovere un ambiente di lavoro equo, inclusivo e attento a valorizzare le persone in tutte le fasi della loro vita professionale e personale, grazie a politiche di sostegno alla genitorialità e alle attività di cura, all'empowerment femminile e all'inclusione.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Danone Italia festeggia 60 anni con certificazione parità di genere riconfermata con 95,7 punti su 100 Parità di genere, Legacoop: "La certificazione un obiettivo per 7 cooperative su 10"Il dato emerge dall'indagine svolta sulle associate a Legacoop Romagna e sarà al cuore di un convegno sul tema in calendario per giovedì 5 marzo “La... La Regione Lazio avanti su pari opportunità e parità di genere: approvata la certificazioneLa Regione Lazio compie un passo concreto e in avanti verso la promozione delle pari opportunità, avviando il percorso per l’ottenimento della...