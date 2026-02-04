Vento forte e mareggiate allerta arancione sulla Puglia | alberi caduti danni e disagi

Vento forte e mareggiate hanno causato danni e disagi in tutta la Puglia. Alberi sono caduti, alcune strade sono state chiuse e molte zone sono rimaste senza energia elettrica. Le autorità hanno dichiarato l’allerta arancione per il rischio vento sulla zona centrale adriatica e sui bacini del Lato e del Lenne, mentre il resto della regione resta sotto allerta gialla. La situazione resta critica, e le squadre di emergenza sono in azione per gestire le conseguenze della perturbazione.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.