Vento forte e mareggiate allerta arancione sulla Puglia | alberi caduti danni e disagi
Vento forte e mareggiate hanno causato danni e disagi in tutta la Puglia. Alberi sono caduti, alcune strade sono state chiuse e molte zone sono rimaste senza energia elettrica. Le autorità hanno dichiarato l’allerta arancione per il rischio vento sulla zona centrale adriatica e sui bacini del Lato e del Lenne, mentre il resto della regione resta sotto allerta gialla. La situazione resta critica, e le squadre di emergenza sono in azione per gestire le conseguenze della perturbazione.
Allerta arancione per rischio vento sulla Puglia centrale adriatica e sui bacini del Lato e del Lenne e allerta gialla per rischio vento sul resto del territorio regionale: è quanto prevede. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Allerta meteo arancione in Campania, peggiora il maltempo da mezzanotte: pioggia, vento forte e mareggiate
Puglia, maltempo: domani allerta vento fino a burrasca forte e mareggiate e per il subappennino dauno anche temporali Protezione civile, previsioni meteo
PREVISIONI Allerta meteo in Puglia: vento forte e mareggiate, scatta l’allerta gialla e arancioneLa Protezione Civile invita cittadini e amministrazioni locali alla massima prudenza, in particolare nelle aree costiere. statoquotidiano.it
Maltempo in Sicilia: nuova ondata con pioggia battente, vento forte e mare agitatoAttesi rovesci diffusi e venti fino a burrasca, con mareggiate lungo le coste più esposte; la Protezione Civile segnala però un peggioramento meno intenso rispetto al recente ciclone Harry. meteo.it
